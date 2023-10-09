حتى التعاملات المسائية.. 35 جنيها زيادة في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، حيث زاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لموقع "مصراوي".

وحتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية ليصبح مجموع الزيادة 35 جنيها للجرام.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1851 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 18.19 دولار بنسبة 0.99% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.