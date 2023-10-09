شكرا لقرائتكم خبر عن أول قطار ركاب يعمل بالهيدروجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقوم شركة الخطوط الحديدية السعودية، بالشراكة مع ألستوم، بتشغيل وعرض أول قطار ركاب يعمل بطاقة الهيدروجين في العالم يحمل اسم «كوراديا آيلينت»، وذلك في العاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر الجاري. ويمثل هذا العرض الرائد أول طرح لقطار يعمل بالهيدروجين على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي العرض التجريبي المزمع في أعقاب التوصل إلى مذكرة تفاهم وقع عليها الطرفان في سبتمبر 2022، وتهدف في المقام الأول إلى تطوير حلول الهيدروجين أو مواءمتها من أجل تلبية احتياجات المملكة. وسينطلق قطار الركاب «كوراديا آيلينت» المتطور الذي يعمل بالهيدروجين في رحلة ستكون الأولى من نوعها في المملكة، ليقطع مسافة تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً على الخط 1 أو 2 من الشبكة الشرقية لمدينة الرياض.

وقال الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية: «تلتزم شركة الخطوط الحديدية السعودية بدورها الوطني الأساسي، كما نقوم بتنفيذ المبادرات التي تسهم في إحداث تغيرات جذرية تماشياً مع إطار عملياتنا الاستراتيجية، وبما يتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. ويعتبر هذا القطار الذي يعمل بوقود الهيدروجين مهماً للغاية، لأنه يمثل أحد أبرز الابتكارات الحديثة في مجال النقل المستدام. ومن خلال توليد الطاقة الخالية من الانبعاثات، يقدم هذا القطار فوائد لا تحصى، ما يجعل منه خياراً مثالياً لحلول الطاقة المستدامة، كما أن تأثيره الإيجابي يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد ومستقبل الأجيال القادمة».

وقال محمد خليل، مدير عام «ألستوم» في المملكة: «إن تشغيل وعرض أول قطار ركاب يعمل بالطاقة الهيدروجينية يعد حدثاً بارزاً في تاريخ الخطوط الحديدية السعودية وألستوم. إننا نتشرف بالشراكة التي تربطنا مع هذه الشركة لعرض قطارنا لأول مرة في الرياض. ويعتبر هذا التعاون دلالة على التزامنا المشترك بالنقل المستدام، وجهودنا المتفانية لنتبوأ مرتبة الريادة في الابتكارات المتعلقة بقطاع السكك الحديدية. إن قطارات الهيدروجين تتمتع بإمكانات هائلة تضمن الحدّ من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفيرها بديلاً عملياً قابلاً للتطبيق لتحل مكان قطارات الديزل للخطوط غير الكهربائية. ويمثل هذا القطار نقطة انطلاق رئيسية في التطوير المشترك لأنظمة القطارات التي تعمل بالهيدروجين المناسبة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمملكة وشبكات الخطوط الحديدية السعودية. ونود التأكيد في هذه المناسبة على التزامنا بمواصلة العمل معها في مساعيها الرامية لدعم التزامات المملكة في مجال الطاقة النظيفة، وهدف الوصول إلى الحياد الصفري المناخي بحلول 2060.»

ويعد «كوراديا آيلينت» أول قطار ركاب في العالم يعمل بخلايا وقود الهيدروجين لتوليد الطاقة الكهربائية. وفي العام الماضي، قطع القطار ذاته مسافة قدرها 1,175 كيلومتراً من دون الحاجة إلى إعادة تزويد خزانات الهيدروجين بالوقود. ولا يصدر هذا القطار أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون قطعياً، ويمتاز بالهدوء التام، ولا ينبعث منه سوى الماء في أثناء التشغيل. وتم تعزيز القطار بالعديد من الابتكارات، ومن أهمها: تحويل الطاقة النظيفة، والتخزين المرن للطاقة، والإدارة الذكية لقوة الجر والطاقة المتاحة. وقامت»ألستوم«بتطوير حلول الجر بطاقة الهيدروجين بالاعتماد على العديد من المنصات، كما وقعت عدة عقود لقطارات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين. وبدأ أول أسطولين تقديم الخدمات التجارية لنقل الركاب في ألمانيا خلال العام الماضي.