شكرا لقرائتكم خبر عن تراجعات جماعية للأسهم الإماراتية على وقع التوترات في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، على وقع التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وأغلق سوق دبي المالي متراجعاً 2.6% إلى 4056 نقطة، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي 1.3% إلى 9630.54 نقطة. وفي سوق دبي، انزلق سهم «إعمار العقارية» بنسبة 4.36% إلى مستوى 7.45 درهم و«الإمارات دبي الوطني» 1.9% إلى 17.7 درهم و«دبي الإسلامي» 3.28% عند مستوى 5.6 درهم، و«إعمار للتطوير» بنحو 5% عند مستوى 6.87 درهم و«دبي المالي» 4.8% إلى 1.56 درهم و«ديوا» 2.7% مغلقاً عند سعر 2.49 درهم.

وشهد سهم الإمارات دبي الوطني صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 11 مليون درهم على عدد 608.2 ألف سهم بسعر 17.65 درهم للسهم الواحد. كما انخفض في سوق أبوظبي، سهم «الدار العقارية» 2.93% إلى 5.64 درهم، و«ألفاظبي» 2.58% عند مستوى 19.66 درهم و«إي آند» 3.13% إلى 19.2 درهم، و«ملتيبلاي» 2.81% إلى 3.8 درهم. وسجلت سيولة الأسواق نحو 1.6 مليار درهم، منها مليار درهم في سوق أبوظبي، و598 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 421.65 مليون سهم، توزعت بواقع 197.8 مليون سهم في دبي، و223.85 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 96 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 30215 صفقة.

سوق أبوظبي

وهبط مؤشر سوق أبوظبي متأثراً بهبوط أسهم في قطاع المالية والعقار والاتصالات والطاقة والصناعة. وفي قطاع المالية، انخفض «أبوظبي الإسلامي» 1.96% و«أبوظبي التجاري» 1.94% و«أبوظبي الأول» 1.16% و«العالمية القابضة» 0.07%. وانخفض في قطاع العقار «رأس الخيمة العقارية» 2.6% و«إشراق» 4.38% و«منازل» 3%. وهبط في قطاع الصناعة «أدنوك للإمداد» 1.92% و«موانئ أبوظبي» 1.7% و«حديد الإمارات-أركان» 1.97% و«الجرافات البحرية» 5.8% و«كيو القابضة» 3.9%. وهبط في قطاع الطاقة، «أدنوك للتوزيع» 3.84% و«أدنوك للحفر» 0.5% و«أدنوك للغاز» 0.6% و«دانة غاز» 3.3%. كما هوى سهم «طاقة» 3.65%.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي تحت ضغط تراجع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والمرافق والصناعة. وانخفض في قطاع المالية انخفض «أملاك» 3% و«مصرف عجمان» 2.25% و«جي إف إتش» 1.24% و«شعاع كابيتال» 9.88%.

وهبط في قطاع العقار، «ديار» 2.27% و«إعمار للتطوير» 4.97% و«تيكوم» 2.88% و«الاتحاد العقارية» 3.58%. ونزل في المرافق «ديوا» 2.73% و«تبريد» 2.76% مقابل ارتفاع «إمباور» 1%. كما انخفض في الصناعة، «العربية للطيران» 3.92% و«الخليج للملاحة» 2.71% و«دبي للاستثمار» 2.81% و«سالك» 0.9%، مقابل ارتفاع «أرامكس» 1.25%.

توجه السيولة

وتصدر تداولات سوق أبوظبي، سهم «العالمية القابضة» بقيمة 253.9 مليون درهم، مغلقاً عند 400.5 درهم، تلاه «الدار العقارية» بـ 113 مليون درهم وصولاً إلى 5.64 درهم، ثم «ألفا ظبي» باستقطابه 95 مليون درهم مغلقاً عند 19.66 درهم، و«ملتيبلاي» بـ84.8 مليون درهم إلى 3.8 درهم. وفي دبي، تصدر التداولات «إعمار العقارية» بقيمة 241.8 مليون درهم، مغلقاً عند مستوى 7.45 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ 51.25 مليون درهم وصولاً إلى 17.7 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 42.4 مليون درهم ليغلق عند سعر 5.6 درهم، ورابعاً «إعمار للتطوير» بسيولة 34.2 مليون درهم إلى 6.87 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 44.85 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.85 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 4.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، و26.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و13.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب. وفي دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 149مليون درهم محصلة شراء، منها 15 مليون درهم محصلة شراء العرب، و134 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 149 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 17.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و131.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 86 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.7 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و73.2 مليون درهم محصلة بيع في دبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 86 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و73.2 مليون درهم محصلة في دبي.

الأسهم الخليجية

واصلت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعها لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» 0.20% إلى 10,575.34 نقطة. وفي الكويت، انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 1.5% إلى 6629.43 نقطة. وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.39% إلى 1,941.44 نقطة. وهبط مؤشر بورصة قطر 1.65% إلى 9,836 نقطة. بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.21% إلى 4751.51 نقطة.

