شكرا لقرائتكم خبر عن 315 سجلًا بالشرقية.. نمو نشاط الألعاب الإلكترونية بنسبة 56% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن نمو ملحوظ في السجلات التجارية القائمة لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية 56% بنهاية الربع الثالث 2023.

وأشارت الوزارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال للربع الثالث 2023، أن السجلات التجارية لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية بلغت 2,803 سجلات تجارية بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 1,795 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

نشاط تطوير الألعاب الإلكترونية في السعودية

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط تطوير الألعاب الإلكترونية بواقع 1,613 سجلًا تجاريًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 622 سجلًا تجاريًا.

ثم جاءت المنطقة الشرقية بـ 315 سجلًا تجاريًا، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 98 سجلًا تجاريًا، ثم منطقة عسير بواقع 42 سجلًا تجاريًا.

الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية

كان الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية أعلن عن عودة الدوري بنسخته الثانية لموسم 2023 وانطلق الجمعة 15 سبتمبر 2023 بمنافسات البطولة الأولى والمقامة لرياضة R6S "رينبو 6 سيج" الإلكترونية في مقر "قمة المنافسة السعودية" بالمدينة الإعلامية بمدينة الرياض.

وجاءت النسخة الثانية من موسم 2023 للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية عقب نجاح النسخة الأولى.

وطبق فيها لأول مرة نظام التجميع النقطي“Cross Game“ والذي يجعل من الأندية المشاركة في الدوري تقوم بجمع النقاط من جميع بطولات النسخة ليتوج في النهاية أكثر نادي تجميع للنقاط كبطل للنسخة.