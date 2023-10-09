شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة توطين البيسون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (سويس إنفو)

انقرض في أوروبا، ويُعاد الآن توطينُه في سويسرا، إنه حيوان الويسنت، المعروف أيضاً بالبيسون الأوروبي. ولكن هل يحتمل البلد المكتظّ بالسكان مثل هذا الحيوان البري الضخم؟

يمدّ عالم الأحياء، أوتو هوتسغانغ، المتخصص في الحيوانات البرية، ذراعه مشيراً بإبهامه إلى حيوان ويسنت يرعى على الحافّة فوقنا. ويقول: «إذا ما غطّى الإبهام الحيوان بأكمله، فمعنى ذلك أننا بعيدون عنه بالقدر الكافي».

كنا نقف على مسافة نحو خمسين متراً من الويسنت، وهي المسافة الآمنة رسمياً. ولا يجب الاقتراب أكثر من ذلك، إذا ما كان المرء في حظيرة مفتوحة.

وقبل ذلك، كان هولتسغانغ الذي يشرف على مشروع «الويسنت في الوادي»، حدّد موقع الحيوان إلكترونياً. لأن مساحة الحظيرة المفتوحة والواقعة في بلدية «فِلشنرور» بجبال جورا، في كانتون سولوتورن، تبلغ خمسين هكتاراً. وهي مساحة تعادل ما يزيد على سبعين ملعباً لكرة القدم، مملوءة بالمراعي ومساحات الغابات.

ويمرّ اثنان من حيوان الويسنت المطوّقان بجهاز لتحديد الموقع الجغرافي، والذي يرسل موقع الحيوان مرة كل ساعة، حتى يسهل إيجاد باقي القطيع الصغير. وتظهر البيانات أن هذه الحيوانات تبقى كثيراً في الغابة.

جدير بالذكر، أن حيوانات الويسنت تلك تعود في الأصل إلى منتزه «لانغنبرغ» للحياة البرية بمدينة زيورخ، حيث لم تتوفر لها مساحة من أراضي الغابات. لذلك، ومنذ سبتمبر/ أيلول من عام 2022 تم توطينها في بلدية فِلشنرور. وقد استغرق الأمر أكثر من ثلاثة أشهر، إلى أن استكشفت هذه الحيوانات كل مساحة الحظيرة المفتوحة، بحسب تصريح هوتسغانغ.

ويبدو على أفراد القطيع الشعور بالراحة في موطنها الجديد. ولربما تمكنت في يوم ما من الحياة في شبه حرية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة توطين حيوان الويسنت في المناطق التي انقرض فيها أمر يتماشى مع توجه عالمي، لعدة أسباب، من بينها أن وجوده قد يدعم التنوع الحيوي. حيث تلعب بولندا دوراً رائداً في أوروبا في هذا المجال، تليها دول أخرى في شرق أوروبا.

وكان حيوان الويسنت انقرض في أوروبا تقريباً. ففي مطلع القرن العشرين لم يكن هناك سوى ما يقارب 800 حيوان طليق من حيوانات الويسنت فقط، بالأساس في أقصى شرق أوروبا، مثلما يوضح هولتسغانغ.