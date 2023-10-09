شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للإمداد» توزع 3.2 فلس للسهم الواحد عن الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»،الاثنين، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم (65 مليون دولار) عن الربع الثاني من 2023، أي ما يعادل 3.2 فلس للسهم الواحد. وسيتم توزيع الأرباح المؤقتة للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة في تاريخ التسجيل الواقع في 19 أكتوبر 2023. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع الأرباح النهائية للنصف الثاني 2023 في الربع الثاني 2024. وأشارت الشركة عند إدراجها إلى أنها ستوزع أرباحاً بقيمة 477 مليون درهم (130 مليون دولار) للنصف الثاني 2023.

وبهذه المناسبة، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «يعكس قيام أدنوك للإمداد والخدمات بتوزيع الأرباح النقدية المؤقتة، المخطط لها على أدائها القوي في النصف الأول من العام، كما يؤكد التزامنا الراسخ بتوفير قيمة مجزية لمساهمينا. نحن نتمتع بسيولة نقدية قوية ومكانة نقدية مستقرة، ما يمنحنا القدرة على تلبية متطلباتنا التشغيلية المستمرة، كما نسعى إلى المضي قدماً في استثمار فرص نمو طويلة الأجل تسهم في تعزيز قيمة أعمالنا. سنواصل التركيز في المستقبل على تنفيذ استراتيجيتنا الذكية للنمو، التي تهدف إلى توسيع انتشارنا الجغرافي، واستكشاف مصادر إيرادات جديدة، وتعزيز القيمة المقدمة لمساهمينا».

واعتباراً من السنة المالية 2024 فصاعداً، تتوقع «أدنوك للإمداد والخدمات» ارتفاع توزيع الأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تدريجي بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط، مع المواظبة على مراجعة سياستها للاستفادة من فرص النمو التي تولد قيمة تراكمية. وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الرابع من نفس العام، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من السنة التقويمية التالية.

وتواصل «أدنوك للإمداد والخدمات» تطوير استراتيجيتها للنمو والتوسع في قطاعات الأعمال الجديدة، وتنويع مصادر الإيرادات، ومواصلة توسعة أسطولها البحري. ففي الربع الثاني من عام 2023، حصلت الشركة على عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء «EPC» من شركة أدنوك البحرية بقيمة 3,581 مليون درهم (975 مليون دولار) لبناء جزيرة اصطناعية. كما تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسيع أسطولها، حيث إنها استلمت ثلاث ناقلات نفط جديدة وامتلكت ست منصات اسناد بحرية ذاتية الرفع والحركة وأدرجت منصتين قيد التشغيل إلى اسطولها في هذا العام.