شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «الرمز» و«دراية السعودية» لتعزيز صناعة السوق وتوفير السيولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن» وشركة «دراية السعودية» عن إبرام شراكة استراتيجية لتعزيز صناعة السوق وتوفير السيولة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان للشركة، تشمل هذه الشراكة مختلف الخدمات الاستثمارية في أسواق المال، وتمثل ثمرة التعاون الوثيق بين فريقي الإدارة العليا من كلتا الشركتين.

وأفضى التعاون إلى اتفاق لتشكيل شركة جديدة مملوكة بالمناصفة بين المؤسستين تركز على صناعة السوق وتوفير السيولة.

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتخصيص الاستثمارات والخبرات التقنية الضرورية لضمان تحقيق الشركة الجديدة الأهداف الموضوعة لها ومساعدتها على النمو وبلوغ مكانة رائدة في القطاع.