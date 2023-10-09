شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 9-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 9-10-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.299 تريليون جنيه، بعد شطب شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 448 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 53.2 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.89%، والعرب على 11.06%، واستحوذت المؤسسات على 23.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.6 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 13.2 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 80.4 مليون جنيه، 521.3 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19409 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 23178 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 8124 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3611 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5369 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 5289 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 1401 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 40 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 65.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.66%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 12.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.546 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.48%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.01%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.78%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.558 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 41.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.94%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 138.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.78%.