شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الخام يتصدر قائمة سلع ارتفعت صادراتها فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية قائمة بعض السلع التي ارتفعت صادراتها في شهر يوليو الماضى، وعلى رأسها الصادرات المصرية من البترول الخام والتي سجلت نحو 226 مليون دولار، مقابل 213 مليون دولار في شهر يوليو من العام الماضي 2022، بنسبة زيادة بلغت 6.1%.

وشملت قائمة السلع أيضا صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها نحو 199 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 189 مليون دولار في شهر يوليو عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 4.8%، يليها الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية والتي بلغت 141 مليون دولار يوليو الماضي، مقابل 134 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 4.8%، ثم صادرات العجائن والمحضرات الغذائية وبلغت قيمتها 114 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 83 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 36%.

وتأتي قائمة الارتفاعات رغم تراجع إجمالي الصادرات المصرية في نفس الشهر والذي بلغ نحو 3.10 مليار دولار، بينما كانت 3.47 مليار دولار في نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 10.9%.

وسجل العجز في الميزان التجاري تراجعا ملحوظا في يوليو الماضي، على الرغم من تراجع قيمة الصادرات الإجمالية، حيث بلغت قيمة العجز 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض بلغت 23.2٪، وعزا الإحصاء هذا التراجع إلى الانخفاض الذي لحق بالواردات المصرية خلال نفس الفترة.