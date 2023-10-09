شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاي واردز» بين أكبر برامج الولاء في قطاع الطيران عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدّ موقع «سيمبل فلاينغ» برنامج الولاء من شركة طيران الإمارات من بين أكبر برامج الولاء لشركات الطيران في العالم، من حيث عدد أعضائه، إذ بلغ 30 مليون عضو.

وقال الموقع إن «طيران الإمارات» معروفة بموقعها المتميز في سوق السفر الدولي للمسافات الطويلة، ما أسهم في ظهور قاعدة واسعة لبرنامجها للأميال «سكاي واردز».

وجاء برنامج شركة «دلتا إيرلاينز» الأمريكية في المركز الأول ب 120 مليون عضو، يليها برنامج «يونايتد إيرلاينز» ب 110 ملايين عضو، وبرنامج «أمريكان إيرلاينز» في المركز الثالث ب 100 مليون عضو، وبرنامج «مايلز آند مور» (Miles & More) لمجموعة «لوفتهانزا» ب 36.6 مليون عضو.

وقال نجيب بن خضر، نائب رئيس أول «سكاي واردز» طيران الإمارات، في بداية العام، إن الوصول إلى 30 مليون عضو، حول العالم، يعد إنجازاً كبيراً، وفخورون بهذا الإنجاز ونتطلع قدماً إلى الأمام.

وأوضح الموقع إن رحلات الربط التي تطلقها طيران الإمارات، تعني أنها تحظى بشهرة كبيرة في أستراليا والمملكة المتحدة والهند وموطنها الرئيسي في الإمارات، مع تسليط الضوء على الولايات المتحدة كونها سوقاً سريعة النمو.