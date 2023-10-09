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- بواسطة أيمن الوشواش - المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية الثالث انطلق في الرياض أمس، ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، لعرض أحدث الإنتاجات في هذا المجالات . السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعرض السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية الثالث انطلق في الرياض أمس، ويستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، لعرض أحدث الإنتاجات في هذا المجالات . ويقام المعرض بـتنظيم من الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، والجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية بالتعاون مع: الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، والجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، وجامعة المجمعة. وتشارك فيه أكثر من 150 شركة من أكثر من 15 دولة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية الأولى للمعارض والمؤتمرات، بلال البرماوي، أن المعرض منصة عالمية تجمع المتخصصين والمهتمين بقطاع الرعاية الصحية، إذ يوفر فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والحلول الطبية، وإقامة شراكات تجارية جديدة، وبناء علاقات استراتيجية مع الموردين والجهات الحكومية والهيئات الصحية.

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