شكرا لقرائتكم خبر ملتقى التوظيف 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى التوظيف 2023، تنظمه الغرفة التجارية بعرعر اليوم، لطرح 110 فرص وظيفية للشباب والفتيات بالتعاون مع 18 شركة، وذلك في مجمع العثيم مول بعرعر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى التوظيف 2023، تنظمه الغرفة التجارية بعرعر اليوم، لطرح 110 فرص وظيفية للشباب والفتيات بالتعاون مع 18 شركة، وذلك في مجمع العثيم مول بعرعر. وتشمل الوظائف المطروحة: هندسة مدنية، وهندسة ميكانيكية، ومواد بشرية، وتمريض، وأخصائي تقويم، وأخصائي جراحة، وأخصائي جلدية، وطبيب عام أشعة، وفني مختبر، ومساعد طبيب أسنان، وصيدلي، وتعقيم، وفني شبكات، ومصمم، ومندوب مبيعات، وتسويق، وأخصائي مبيعات، ومعلمين، ومحاسبة، بائع، كاشير، شؤون موظفين، وباريستا، وسائقين نقل ثقيل، ومحامي متدرب، وأخصائي باحث قضايا.

كانت هذه تفاصيل خبر ملتقى التوظيف 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.