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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الصناعة والثروة المعدنية نظمت الحفل الختامي للبرنامج التدريبي للتعريف بمنهجية تويوتا للتصنيع المرن، وتطبيق المنهجية الإدارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية المنعقد في اليابان، والذي أقيم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وحضر الحفل الذي شهد تكريم المتدربين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومساعد وزير الصناعة للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود، وسفير دولة اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

يذكر أن البرنامج التدريبي عُقد خلال الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر، وشارك فيه عدد من العاملين في القطاع الصناعي بالمملكة، وأعضاء رابط موهبة من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وتضمن محاضرات نظرية وزيارات ميدانية لعدد من المصانع اليابانية، للتعرف على الممارسات العملية للمنهجية اليابانية للتصنيع المرن.