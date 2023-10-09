البديوي: دول مجلس التعاون عازمة على مواجهة تداعيات تغيير المناخ

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول المجلس عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ وجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نقطة فارقة وعلامة مميزة. جاء ذلك خلال مشاركة في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغير المناخي، على هامش فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، الذي استضافته المملكة بمدينة الرياض. وأفاد بأن الاجتماع الوزاري أصدر بيانا مشتركا، يؤكد من خلاله على الدعم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28، ويحددون فيه أيضا مواقفهم تجاه العديد من الموضوعات التي ستطرح في هذا المؤتمر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن دول المجلس عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيير المناخ وجعل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28) الذي تستضيفه الإمارات نقطة فارقة وعلامة مميزة. جاء ذلك خلال مشاركة في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بملف التغير المناخي، على هامش فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، الذي استضافته المملكة بمدينة الرياض. وأفاد بأن الاجتماع الوزاري أصدر بيانا مشتركا، يؤكد من خلاله على الدعم التام لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر COP28، ويحددون فيه أيضا مواقفهم تجاه العديد من الموضوعات التي ستطرح في هذا المؤتمر. وقدم البديوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، التقدير والامتنان، لما يبذله من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة واهتمام، شاكرا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة على التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع، مثمنا جهود القائمين على أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المناخية حول التخفيف والتكيف والتمويل والاستثمار والحصيلة العالمية، والاستراتيجيات اللازمة للدفع بالعمل المناخي مع ضمان أمن والنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، وتبادل الأفكار والخبرات.

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