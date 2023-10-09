شكرا لقرائتكم خبر الجبير: التغير المناخي أولوية كبيرة وعلى العالم التكاتف لحلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، أن مشكلة التغير المناخي تمثل أولوية كبيرة على مستوى العالم وعلى الجميع التكاتف لحلها.

وأوضح أن المملكة تسعى لأن تكون دولة رائدة في مجال الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي، واستعرض مبادرات وبرامج المملكة في هذا الصدد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما فيها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتنويع مصادر الطاقة، واستهداف تحويل المدن في المملكة إلى مناطق خضراء خالية من التلوث البيئي من خلال تصميم يهدف إلى التقليل من الأزمات المرورية والتلوث البيئي لتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «نحو هدف عالمي للتكيف مع درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، ضمن فعاليات «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م»، والتي شارك فيها وزيرة التكنولوجيا والبيئة والتغير المناخي في جمهورية المالديف شونا أمينه، ووزيرة البيئة وتغيير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم المهيري، ووزيرة البيئة في جمهورية تونس ليلى الشخاوي، والمدير التنفيذي للأسكوا رولا داشتي.