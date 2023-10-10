بدءا من اليوم.. بنك مصر يقرر وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "مصراوي" بأن بنك مصر قرر وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر المعروفة باسم "دبت" المرتبطة بحسابات العملاء خارج البلاد بداية من اليوم، على أن تقتصر على التعاملات المحلية فقط، وفق رسالة صادرة عنه للعملاء على هواتفهم المحمولة المسجلة لديه، وما أكده موظف خدمة العملاء بالبنك.

ويتزامن قرار البنك بوقف التعاملات الخارجية باستخدام بطاقات الخصم المباشر المقومة بالجنيه خارج البلاد مع نفس اتجاه بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي وقبلهم العربي الأفريقي الدولي الذي بدأ وقفها من الخميس الماضي، للحد من استنزاف النقد الأجنبي بعد اكتشاف سوء استخدام من بعض العملاء، وفق مصادر مصرفية تحدث إليها مصراوي.

ووفقا للموقع، فيعني هذا القرار وقف البنوك التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر عدم قدرة العميل على استخدام خدمة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والمشتريات لدى التجار من خلال ماكينات POS من حسابه بالجنيه إلى ما يعادل عملة الدولة المتواجد بها.

وأبقت البنوك على استخدام بطاقات الائتمان المعروفة باسم "كريدت كارد" المرتبطة بضمان جزء من ودائع العملاء أو تحويل رواتبهم على البنوك خارج مصر سواء في تعاملات السحب النقدي أو المشتريات، وفق ما قالته المصادر لمصراوي.

والأسبوع الماضي، تلقت البنوك رسالة شفهية من البنك المركزي بالعمل على وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بكافة أنواعها المختلفة خارج مصر.

وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها "دبت وكريدت كارد" خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.

تسببت زيادة ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه مصر في تخفيض كافة البنوك العاملة في مصر الحدود القصوى للعملاء للسحب النقدي بالعملة الأجنبية من ماكينات الـ" ATM" من خارج مصر باستخدام بطاقات الدفع (دبت وكريدت كارد) وزيادة نسبة العمولة والرسوم المستحقة على كل معاملة تتم.