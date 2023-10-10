شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتجاهل تطورات الشرق الأوسط وتغلق مرتفعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيرت الأسهم الأمريكية اتجاهات يوم الاثنين حيث تخلص المستثمرون من الضغوط الناجمة عن الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وبعد تخلصه من ضغوط الجلسة حتى منتصفها ارتفع متوسط داو جونز الصناعي ليغلق أعلى بنسبة 0.59٪، أو 196 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6٪، وأضاف مؤشر ناسداك المركب 0.4٪.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية في جميع المجالات في وقت سابق من اليوم. عند أدنى مستويات الجلسة، حيث خسر الداو 153.89 نقطة، في حين خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.6٪. تراجع ناسداك بنسبة تصل إلى 1.15٪ قبل أن يتعافى.

وتعرضت الأسهم لضغوط في وقت سابق من جلسة مطلع الأسبوع بعد تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

يمكن أن يكون للتوترات الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع تداعيات على سوق الطاقة، حيث يتوقع بعض الخبراء ارتفاعا قصيرا في أسعار النفط الخام ولكن تأثيرا محدودا بشكل عام. ويمكن أن يعمل التوتر المتزايد أيضا على إثارة المزيد من التقلبات في السوق التي أبقت التجار قلقين من التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3٪ يوم الاثنين، حيث تجاوزت 86 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الدولي بنسبة 4.2٪ إلى 88.14 دولارا. وهذا أفضل يوم للنفط منذ 3 أبريل.

وأغلقت جميع القطاعات يوم الاثنين في المنطقة الخضراء، بقيادة المكاسب في الطاقة والصناعات، التي أغلقت أعلى بنسبة 3.5٪، و1.6٪ على التوالي. وكانت هاليبرتون أكبر فائز في مجال الطاقة، حيث ظهرت الأسهم بنسبة 6.8٪، تليها شركة ماراثون أويل كورب وكونوكو فيليبس.

إلى جانب عمالقة النفط والغاز، قفزت شركات الدفاع الكبرى وأضافت شركة لوكهيد مارتن وشركة نورثروب غرومان 8.9٪ و11.4٪ على التوالي.