شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر بالنصف الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلى عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر من السلع تامة الصنع خلال النصف الأول من عام 2023، حيث جاءت في الصدارة الآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار، يليها أسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم ملابس جاهزة بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من حديد وصلب بقيمة 795.7 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 364.7 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 318.3 مليون دولار، بالإضافة إلى زجاج ومصنوعاته بقيمة 312.7 مليون دولار، وألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 301.4 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 262.1 مليون دولار، وأخيرا مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 234.1 مليون دولار.

شهدت الصادرات المصرية تطورات ملحوظة في السنوات العشر الأخيرة، والتي أدت إلى وصول القيمة الإجمالية للصادرات المصرية إلى نحو 311.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث توزعت بواقع 29 مليار دولار عام 2013، و27.5 مليار دولار عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1%، بالإضافة إلى 22 مليار دولار عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2%.

وفى عام 2016 سجلت 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3%، و 26.3 مليار دولار عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8%، و 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%، إلى جانب 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%، و 29.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%،و 43.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%، وأخيرا 51.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.