شكرا لقرائتكم خبر عن ودائع صندوق البريد ترتفع إلى 130 مليار جنيه لعام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ نحو 130.7 مليار جنيه عام 2022/2023، بينما كانت نحو 119.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 9.2 ٪.

وسجلت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية نحو 164.5 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.3٪، كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 140.5 مليـار جنيه عام 2022/2023، مقابل 114.6 مليـار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 22.6٪، وسجل عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4412 مكتب عام 2022/2023، مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3٪.

ويوافق اليوم العالمى للبريد الذي يوافق 9 أكتوبر مـن كل عام، تأسيس الاتحاد البريدي العالمى الذي أنشئ عام 1874، ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيــز النمـو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " معاً من أجل بناء الثقة.