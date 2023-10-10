الاقتصاد

بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع

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واس - طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهل المؤشر نيكي القياسي الياباني تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، وزاد المؤشر 1.03% إلى 31314.67.

كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.98% إلى 2286.38 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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