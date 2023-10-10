شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استهل المؤشر نيكي القياسي الياباني تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، وزاد المؤشر 1.03% إلى 31314.67.
كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.98% إلى 2286.38 نقطة.
محمد يوسف
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