شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات 4 سلع ساهم فى انخفاض عجز الميزان التجارى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسباب التي أدت إلى تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.3٪، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى، مقابل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع في قيمة العجز إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 16%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5%، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 44.6%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.1%، وقمح بنسبة 154.2%، وسيارات ركوب بنسبة 137.3٪، والغاز الطبيعي بنسبة 52.6%.

وأكدت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو الماضي، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت نحو 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 23.2٪.