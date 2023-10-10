شكرا لقرائتكم خبر عن عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكترونى يرتفع إلى21 ألفا و400 ماكينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عدد الماكينات نحو 21 ألفا و400 ماكينة العام المالي 2022/2023، مقابل 20 ألفا و255 ماكينة عام 2021/2022، بزيادة بلغت نسبتها 5.7٪، وهو نظـام آلي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية بلغ 4412 مكتب عام 2022/ 2023، مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3٪، كما بلغت قيمة المبـالغ المــودعة بالحسابات الجارية 164.5 مليـار جنيه عام 2022/2023، مقـابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 15.3٪، كما بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريدية 366.1 مليـون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396.3 مليـون جنيه عام 2021/2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.6٪.

بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر مـن كل عام، قدم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من المؤشرات، حيث يوافق هذا اليوم تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمـي الـذي أنشئ عام 1874، ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، ويهدف الاتحاد إلى ضمان وجود شبكة عالمية تضع قواعد لتبادل البريد الدولي ويقدم توصيــات لتحفيز النمو في الخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " معاً من أجل بناء الثقة".