شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للحفر»: توزيعات النصف الأول 8.22 فلس للسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وافق مجلس إدارة «أدنوك للحفر» على توزيعات أرباح نقدية مرحلية قوية بلغت 1.31 مليار درهم بواقع 8.22 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.

تمثل قيمة هذه التوزيعات زيادة أخرى بنسبة 5% على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تعتمدها الشركة. وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023.

وتواصل «أدنوك للحفر» تحقيق عوائد جذابة للمساهمين مدفوعة بالعائد التنافسي للشركة وخططها الاستثنائية للنمو على المدى الطويل. وتصل سياسة «أدنوك للحفر» التصاعدية لتوزيعات الأرباح بإجمالي المدفوعات للمساهمين منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021 إلى 5 مليارات درهم.