شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع في بداية تعاملات الثلاثاء.. بعد مكاسب 4% في الجلسة السابقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط قليلا، الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 40% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وانخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار، الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.

وشنت حركة حماس أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت. واستمر القتال حتى ليل الاثنين، حين ردت إسرائيل بموجة من الغارات الجوية على غزة.

وارتفع خام برنت 3.57 دولار، أي 4.2 بالمئة ليصل إلى 88.15 دولار للبرميل عند التسوية، الإثنين، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.59 دولار أي 4.3 بالمئة ليبلغ 86.38 دولار للبرميل عند التسوية. وعند أعلى مستويات جلسة مطلع الأسبوع، ارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 4 دولارات، أو أكثر من 5%.

ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

وقالت مصادر، الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.

وقال محللون إن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين إن إيران متورطة على الرغم من أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات مخابراتية أو أدلة تشير إلى مشاركة إيران المباشرة في الهجمات.

وفي إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، قالت مصادر إن فنزويلا والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت نحو 11% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8% في أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس /آذار بعد أن أدت توقعات الاقتصاد الكلي القاتمة إلى تفاقم المخاوف بشأن الطلب العالمي. (رويترز)