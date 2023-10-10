شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. اعرف الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء، بعد تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.

وبحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1876.90 دولار.

أكبر قفزة يومية

وارتفع الذهب نحو 1.6% أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية في 5 أشهر، إذ عززت الاشتباكات الدائرة في الأراضي الفلسطينية الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.

ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، ما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.

ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدًا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

عوائد سندات الخزانة

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007، وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأمريكي إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقرر صدوره غدًا الأربعاء.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 21.85 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 889.11 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1144.82 دولار.