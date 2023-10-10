شكرا لقرائتكم خبر عن «نت وركرس» توافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 12 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نت وركرس السعودية للخدمات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف 18:30 مساءً من يوم الإثنين بتاريخ 24 -03 -1445هـ الموافق 09 -10 -2023م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الاول من العام المالي 2023م بقيمة 12 مليون ريال، بواقع ريالين للسهم الواحد.

أخبار متعلقة بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 721 ألف ريال.. أرباح «البخور الذكي» في 6 أشهر

وأضافت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.