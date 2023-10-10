شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليار جنيه دعم قدمته الدولة لتنشيط الصادرات فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة قدمت دعماً لتنشيط الصادرات، بلغ 40.7 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية، موزعا وفقا للأعوام المالية على الترتيب وفقا لما يلي:

3.1 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

2.6 مليار جنيه عام 2014 / 2015.

2.6 مليار جنيه عام 2015 / 2016.

2.6 مليار جنيه عام 2016 / 2017.

2.6 مليار جنيه عام 2017 / 2018.

4 مليارات جنيه عام 2018 / 2019.

6 مليارات جنيه عام 2019 / 2020.

7 مليارات جنيه عام 2020 / 2021.

4.2 مليار جنيه عام 2021 / 2022.

6 مليارات جنيه عام 2022 / 2023.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الصناعة الوطنية سجلت 143.1 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، موزعة بواقع 13.9 مليار دولار عام 2013، و. 13.1 مليار دولار عام 2014، و11.2 مليار دولار عام 2015.

وتشير البيانات إلى أن القيمة بلغت 10.9 مليار دولار عام 2016، و 12.1 مليار دولار عام 2017، إلى جانب 13.3 مليار دولار عام 2018، و 13.3 مليار دولار عام 2019، و13.8 مليار دولار عام 2020، و 20.2 مليار دولار عام 2021، وأخيرا 21.2 مليار دولار عام 2022.