شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18000جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ مسجلاً 18 ألف جنيه وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على الذهب بالبلاد خلال الساعات القليلة الماضية ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار.

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية الذي يسجل 2250 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع تطورات جديدة في سوق الصاغة وارتفاع الطلب على المعدن الثمين وزيادة في الأسعار بقيمة 50 جنيها تقريبا خلال يومين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.

عقود الذهب عالمياً

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب، ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17435 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 7154 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق.

أيضاً فقد أعلن صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي حيازات تصل إلى 51 مليار دولار أن حيازاته بلغت أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2019.

وعند النظر إلى الطلب من قبل البنوك المركزية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب، يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام، وفق جولد بيليون.