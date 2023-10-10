شكرا لقرائتكم خبر عن السياح الصينيون يتدفقون إلى دبي في «الأسبوع الذهبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توافد السياح الصينيون نحو دبي خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي استمرت ثمانية أيام، وفقاً لمجموعة السفر العالمية «تريب دوت كوم».

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة، جين سون، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، الثلاثاء، إن معدل الزيارات إلى منطقة الشرق الأوسط على أساس سنوي ازداد إلى ثلاث خانات.

ويحصل الصينيون القادمون إلى دبي على تأشيرة مجانية بعد الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، كما ازدادت السعة التي توفرها شركات الطيران.

وكان نشاط السياح الصينيين قد تراجع في العام الماضي حيث أدى النهج الصارم «صفر كوفيد» إلى تثبيط السفر محلياً وخارجياً.

وقالت سون إن تايلاند، التي تمنح أيضاً تأشيرات مجانية للسياح الصينيين وجدت كذلك مكانتها كوجهة خلال الأسبوع الذهبي، بجانب سنغافورة التي كانت تقود المنطقة في استعادة سعة الطيران.

وكانت الصين أكبر مصدر للسياحة الخارجية في العالم في عام 2019، ويُعد انتعاشها أمراً بالغ الأهمية لقطاع السفر عالمياً.

وبحسب ما ذكرت سون فإن العقبات التي تعترض انتعاش سفر الصينيين إلى بعض الوجهات، مثل أوروبا، هي الإجراءات الطويلة للحصول على التأشيرة بالإضافة إلى القيود المفروضة على سعة الطيران.