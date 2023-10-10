شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية» تعين مقاول مشروع «399 هيلز بارك» بمليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لشركة «الصكوك الوطنية» تعيين شركة «الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة» مقاول البناء الرئيسي لمشروع «399 هيلز بارك» الذي تبلغ قيمته مليار درهم.

ويقع مشروع «399 هيلز بارك» المكون من برجين سكنيين في منطقة «دبي هيلز»، ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2025، وسيوفر وحدات فسيحة بمواصفات فاخرة ومساحات متنوعة، بما في ذلك الشقق من غرفة واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «يسعدنا أن نعلن تعيين الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة مقاولاً رئيسياً للقيام بأعمال البناء في مشروع «399 هيلز بارك» وانطلاقاً من أهدافنا الاستراتيجية المشتركة، تتمثل مهمتنا في ضمان إنجاز المشروع بجودة

وكفاءة عالية وحسب الجدول الزمني المحدد بأعلى المعايير».

وقال المهندس أحمد سعيد الرقباني، المدير التنفيذي للساحل الشرقي للمقاولات والتجارة: «تحرص الشركة على إنجاز المشروع بأفضل المواصفات والمعايير المطلوبة لتلبية احتياجات جمع شركائنا».