شكرا لقرائتكم خبر عن «ثمار» تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حددت شركة ثمار التنمية القابضة فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، مشيرة إلى أن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون بتاريخ 2023-10-12، فيما سيكون تاريخ نهاية فترة تداول حقوق الأولوية 2023-10-19.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة سيكون في 2023-10-24، مشيرة إلى أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـًا أو جزئيـًا) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

وأضافت أن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

ولفتت إلى أن في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

ونوهت بأن متعهد التغطية "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" ستكتتب في أسهم الطرح التي لا يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.

وأشارت إلى أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 23/03/1445هـ (الموافق 08/10/2023م).