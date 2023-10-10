شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم في مصر يرتفع إلى 38% خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4 % في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.

وبذلك، يكون التضخم قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي.

وكانت رويترز قد استطلعت آراء 18 محللا هذا الأسبوع جاء متوسط توقعاتهم لمعدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية عند 37.6 % في سبتمبر. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 عند 32.95 %.

وأدت الزيادة المطردة في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى ارتفاع سريع للأسعار وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022. وتدهورت المستويات المعيشية لعدد كبير من المصريين.

وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية أمس الإثنين إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 % و25 % وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

