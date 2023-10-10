شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبحاث والإعلام»: إطلاق منصة «الشرق ديسكفري» لتقديم محتوى تثقيفي ترفيهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG المجموعة الإعلامية المتكاملة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع "وارنر براذرز ديسكفري"، منصّة الشرق ديسكفري المختصّة بالمحتوى التثقيفي الترفيهي الناطق بالعربية استجابة للطلب المتزايد على المحتوى العربي عالي الجودة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الشرق ديسكفري ستقدم عدداً واسعاً من البرامج المجانية الحصرية من مكتبة "وارنر براذرز ديسكفري"، بالإضافة إلى برامج الإنتاج الأصلي.

وأضافت أن الاتفاقية تتضمن فرصاً للتعاون في الإنتاج المشترك مع "وارنر براذرز ديسكفري" وHBO لتقديم محتوى واقعي نوعي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يأتي إطلاق المنصّة الجديدة ضمن جهود المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG في الاستمرار في تطوير وتنويع صناعة المحتوى الناطق باللغة العربية.

يُذكر أن المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG تتمتّع بسجل حافل من الشراكات الناجحة مع عدد من المؤسسات الإعلامية المرموقة مثل بلومبرغ الإعلامية، ومجموعة الإندبندنت، وشركة بيلبورد.

وتُعدّ الشرق ديسكفري أحدث إضافة إلى شبكة الشرق الإخبارية الحائزة على عدّة جوائز وتشمل "الشرق للأخبار"، و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، قناتي الأخبار الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لثلاث سنوات متتالية، كما تشمل الشرق الوثائقية التي تمّ إطلاقها أخيراً والتي تقدّم محتوى وثائقياً قوياً وموضوعياً.