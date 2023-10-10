شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤمن استثماراتك في الذهب بأكبر قدر ممكن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قد يشعر البعض بالقلق بشأن رفاهتهم الاقتصادية ما يجعلهم يفكرون في طرق للاستثمار، بما فيها الاستثمار في الذهب، وقد تمثل الفترة الحالية وقتًا مناسبًا للبحث عن استثمارات جديدة، لكن حتى تؤمن استثمارك في الذهب عليك اتباع مجموعة من النصائح، وفق ما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

التحوط بالذهب في أوقات التضخم

في أوقات التضخم، كما نشهد الآن يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب. في حين أن الذهب يمكن أن يكون استثمارًا موثوقًا به للأشخاص من جميع الأعمار إلا أنه غالبًا ما يعتمد عليه كبار السن الذين يتطلعون إلى تنويع مدخراتهم التقاعدية.

وفي حين أن الذهب يمكن أن يكون أداة تحوط موثوقة ضد التضخم تمامًا مثل أي استثمار آخر إلا أن هناك بعض الطرق الأفضل للتعامل معه أكثر من غيرها. وينطبق هذا بشكل خاص على البعض الذين قد يكون لديهم دخل أقل. بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، من المفيد معرفة بعض النصائح حول استثمار الذهب لتحسين عائدهم على الاستثمار بشكل أفضل.

3 نصائح للاستثمار في الذهب

هناك طرق متعددة للبدء في الاستثمار في المعادن الثمينة، بدءًا من الحسابات الذهبية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصات إلى عقود الذهب الآجلة.

لذا قم بإجراء بحثك للتأكد من وصولك إلى النوع الاستثمار الأفضل بالنسبة لك ولأهدافك المالية.

شركات استثمار الذهب

هناك أيضًا العديد من شركات استثمار الذهب التي يمكن التعامل معها. في حين أن هذا يعد أمرًا إيجابيًا إلا أن هناك بعض الشركات التي تتمتع بسمعة أفضل من غيرها، لذا قم بالبحث واقرأ المراجعات وتحدث إلى مستثمري الذهب الآخرين للحصول على رأيهم. ومن هنا ستتمكن من اختيار نوع الاستثمار المناسب لك في الذهب بثقة أكبر.

لا تتجاوز الحدود

نظرًا لموقعه الفريد بين الاستثمارات المحتملة، يوصي معظم الخبراء بقصر استثمارك في الذهب على جزء صغير نسبيًا من محفظتك الإجمالية.

لا ينبغي أن يتجاوز هذا عادةً 25% إلى 30% من محفظتك على الرغم من أن هذا الرقم الدقيق قد يكون أصغر اعتمادًا على عمرك وأهدافك ووقت الاستثمار المخطط له وذلك لأن الذهب هو وسيلة موثوقة لحماية وتنويع مدخراتك الحالية مقابل زيادة صافي أرباحك.

تعديل حجم الاستثمار

للقيام بالأمر الأول بشكل فعال ستحتاج إلى التأكد من أنك استثمرت المبلغ المناسب الآن وأن تكون مرنًا وقادرًا بما يكفي لتعديل هذا المبلغ في السنوات القادمة.

لن تحقق الدخل بين عشية وضحاها

يعد أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين لا يتجاوزون الحد الأقصى للاستثمار في الذهب هو أن الذهب لا يُعتمد عليه عادةً كاستثمار مدر للدخل.

الذهب والدولار

ومن الصحيح أنه سيساعدك بشكل عام (ولكن ليس دائمًا) في الحفاظ على استثماراتك الأخرى واقفة على قدميها نظرًا لأن أسعار الذهب ترتفع عمومًا عندما يكون الدولار أقل قيمة.

الذهب ليس كالأسهم

ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الدخل الوفير مباشرة، أو حتى في غضون بضعة أسابيع أو أشهر مثل الاستثمارات الأكثر تقلبًا مثل الأسهم.

استثمار على المدى الطويل

بدلاً من ذلك، يعد الذهب استثمارًا أفضل على المدى الطويل حيث يمكنك بيعه لتحقيق ربح في السنوات القادمة. قال ميل ماتيسون خبير ومستشار الخدمات المالية لشبكة سي بي إس نيوز :"إذا فصلنا الأمر فإن 10 أوقيات من الذهب التي تم شراؤها قبل 23 عامًا في عام 2000 كانت تكلف حوالي 2800 دولار والآن سيحصل المستثمر في ذلك الوقت على ما يقرب من 20 ألف دولار ربما يكفي لدفع دفعة أولى لشراء منزل جديد".

ضع ذلك في الاعتبار أثناء استثمارك وافهم أنه على الرغم من أن الذهب من المرجح أن يدر دخلاً، إلا أن المبلغ الكبير الذي تأمل في الحصول عليه من غير المرجح أن يأتي سريعا بل الأمر يحتاج لسنوات.