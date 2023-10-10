شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي يسجل أفضل أداء يومي في 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر مكاسب يومية له في تسعة أشهر اليوم الثلاثاء بقيادة الأسهم المرتبطة بالطاقة في ظل امتداد الإقبال على المخاطرة من وول ستريت وإقبال المستثمرين على اقتناص الأسهم المتراجعة.

وأغلق نيكي مرتفعا 2.43 % عند 31746.53 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ 18 يناير.

وانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي وتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 2.12 % عند 2312.19 نقطة اليوم الثلاثاء، في أكبر مكاسب يومية يحققها في نحو عام.

وانتعش مؤشر شركات استكشاف الطاقة وارتفع نحو 8.5 % إثر قفزة أسعار النفط في بداية الأسبوع بعدما أثارت الاشتباكات في فلسطين المحتلة مخاوف من أن يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى الإضرار بإمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر شركات التكرير أكثر من 5%.

وكان أداء الشركات التجارية قويا أيضا، وقفز سهما سوجيتز وإيتوتشو أكثر من 7 % ليكونا من بين أكبر الرابحين على المؤشر نيكي.

وتراجع مؤشر أسهم شركات الخطوط الجوية 1.34 %، وخسرت الخطوط الجوية اليابانية وإيه.إن.إيه هولدينجز 1.75 % و0.75 % على الترتيب، وكانتا من بين الأسهم الأسوأ أداء على مؤشر نيكي.

وانخفض سهم ياسكاوا إلكتريك ما يقرب من 0.9 % على الرغم من إعلان شركة تصنيع المعدات الكهربائية عن ارتفاع في أرباحها نصف السنوية.

ومن بين 225 سهما مدرجا على مؤشر نيكي، ارتفع 215 سهما وتراجعت عشرة أسهم.

