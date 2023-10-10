شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة الضواحي الخضراء لزراعة 1.3 مليون شجرة في 50 مشروعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان ممثلة في وكالة الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - مبادرة الضواحي الخضراء، والتي تهدف إلى زيادة الغطاء النباتي في مشاريع برنامج سكني، وتحسين جودة الحياة للسكان وزيادة جاذبية الوحدات السكنية في تلك المشاريع.

ووفقا للوزارة تسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث في المناطق السكنية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات السعودية.

وتستهدف الوزارة من خلال المبادرة زراعة 1.3 شجرة في نحو 50 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة، تغطي نحو 55 مليون م2 من مساحات المشاريع، والتي تحتضن 100 ألف وحدة سكنية وعدد من المدارس والمرافق الأخرى، بالإضافة إلى تشجير أكثر من 2 مليون م2 من الشوارع والممرات.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة عبر ثلاث مراحل تبدأ من العام الجاري حتى عام 2025، حيث يستهدف المشروع في مرحلته الأولى زراعة أكثر من 270 ألف شجرة وشجيرة محلية من النباتات الملائمة لكل منطقة.

وقال وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، إن مبادرة الضواحي الخضراء تستهدف رفع جودة الحياة في المجتمعات السكنية، وبناء مجتمع حيوي وتحسين نمط حياة الأسر السعودية والمساهمة في زيادة جاذبية التملك في الأحياء الجديدة، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة نصيب الفرد من الغطاء النباتي.

وأضاف الطويل: "تستند مبادرة الضواحي الخضراء على مجموعة من المعايير بحسب ظروف واحتياجات البيئة المحلية، إذ تتضمن زراعة الأشجار والشجيرات أمام الوحدات السكنية والممرات والأرصفة، بالإضافة إلى تشجير مختلف المرافق الحكومية والشوارع والممرات في مشاريع الإسكان".