شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 72% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي من 18% في بداية عام 2021م إلى 72% في نهاية النصف الثاني من عام 2023م.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي بلغ (7239) مصنعًا، مؤكدةً على أن الحصول على التصريح البيئي يعد شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص الصناعي؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإدراج التصاريح البيئية ضمن الاشتراطات الأساسية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة ذات الأثر البيئي.

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وأوضحت أن هذا الارتفاع يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول لأي تحديات قد تواجهها المصانع في هذا الشأن، مؤكدة استمرارها على رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي، والوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع التي لم تحصل على التصريح البيئي إلى المسارعة في الحصول عليه من خلال استكمال الإجراءات، عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.