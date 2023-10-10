النفط يتراجع لمخاوف من تعطل الإمدادات مع استمرار صراع الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار النفط تراجعاً قليلاً خلال الساعات الماضية؛ بسبب احتمالات تعطل الإمدادات؛ نتيجة الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

وانخفض خام برنت 18 سنتاً بما يعادل 0.2 % إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً أو 0.2 % إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحاً أكثر من 3.50 دولار خلال الجلسات السابقة، بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.