الذهب يواصل الارتفاع في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتراجع الدولار والسندات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.

وبحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1862.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر أيلول. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1876.90 دولار.

وارتفع الذهب نحو 1.6 في المائة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1144.82 دولار.