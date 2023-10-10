شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات متباينة للاقتصادات العربية من صندوق النقد الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

أصدر صندوق النقد الدولي توقعات متباينة للاقتصادات الخليجية والعربية، وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر / تشرين الأول، الذي أطلق اليوم خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش بالمغرب. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات 3.4% في 2023، وأن يصعد إلى 4% في 2024 من توقعات سابقة 3.9%.

كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.8% في 2023 وأن يصعد إلى 4% في 2024، وفي هذا تعديل على توقعات سابقة للصندوق بأن يحقق اقتصاد المملكة نمواً 1.9% في 2023 و2.8% في 2024.

كذلك، توقع تقرير صندوق النقد نمو الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.4% في 2023 وأن يتباطأ إلى 2.2% في 2024. وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي لدولة الكويت إلى -0.6% في 2023، على أن يصعد إلى 3.6% في 2024. كما توقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي لسلطنة عُمان إلى 1.2% في 2023، على أن يرتفع إلى 2.7% في 2024. وفي البحرين، توقع الصندوق أن يتباطأ نمو الناتج المحلي إلى 2.7% في 2023، على أن يرتفع إلى 3.6% في 2024.

ومن بين الدول العربية، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد مصر نمواً 4.2% في العام الجاري و3.6% في العام المقبل، فيما التوقعات لاقتصاد الجزائر عند 3.8% في 2023 و3.1% في 2024، كما توقع صندوق النقد انكماش اقتصاد العراق –2.7% هذا العام قبل أن يتعافى ويسجل نمواً 2.9% في 2024.

وبالنسبة لتونس، توقع الصندوق نمواً 1.3% في 2023 ويرتفع إلى 1.9% في 2024، كذلك توقع نمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.6% خلال العام الجاري و2.7% في العام المقبل. أما بالنسبة لاقتصاد المغرب، فجاءت التوقعات عند 2.4% في 2023، و3.6% في العام 2024.

وبعد توقع بانكماش –18.3% لاقتصاد السودان، يتوقع الصندوق نمواً 0.3% للاقتصاد الذي يعاني من أزمة خانقة بسبب تداعيات الاقتتال الدائر هناك.

وبالنسبة لليبيا، جاءت التوقعات عند 7.5% و2.3% للعامين 2023 و2024 على التوالي.

وعن الأراضي الفلسطينية (الضفة وقطاع غزة) توقع صندوق النقد نمواً 3.0% هذا العام و2.7% في العام المقبل. وامتنع صندوق النقد عن إعطاء توقعات بالنسبة لاقتصاد سوريا ولبنان.

تباطؤ النمو العالمي

يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من %3,5 في عام 2022 إلى %3,0 في عام 2023 ثم %2,9 في عام 2024. فالتوقعات وفقاً للتقرير لا تزال دون المتوسط التاريخي البالغ %3,8 في الفترة من 2000 - 2019، كما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار0,1 نقطة مئوية عن توقعات يوليو 2023 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي من %2,6 في 2022 إلى %1,5 في 2023 و%1,4 في 2024 في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.

ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في النمو من %4,1 في 2022 إلى %4,0 في عامي 2023 و2024، مع تخفيض التوقعات بمقدار 0,1 نقطة مئوية في 2024 انعكاسا لأزمة القطاع العقاري في الصين.

وتعد توقعات النمو العالمي في الأجل المتوسط، التي تبلغ 3,1% عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، لتتراجع التوقعات

بإمكانية لحاق بلدان العالم بركب مستويات المعيشة الأعلى.