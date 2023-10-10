شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال العام المقبل إلى 2.9% من 3% في تقديرات يوليو الماضي ، فيما أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 عند 3%.

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد الصين في العام الحالي إلى 5% من 5.2%، وكذلك في 2024 إلى 4.2% من 4.5%.

وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، توقع نمواً 2.1% في 2023 و1.5% في 2024. أما أوروبا فكانت التوقعات 1.2% في العام الجاري ترتفع قليلاً إلى 1.5% في 2024.

وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات متباينة للاقتصادات، وفق تقرير المراجعة لشهر أكتوبر / تشرين الأول، الذي أطلق اليوم خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش بالمغرب.

وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من %3.5 في عام 2022 إلى %3.0 في عام 2023 ثم %2.9 في عام 2024. فالتوقعات وفقاً للتقرير لا تزال دون المتوسط التاريخي البالغ %3.8 في الفترة من 2000 - 2019، كما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار0.1 نقطة مئوية عن توقعات يوليو 2023 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي من %2.6 في 2022 إلى %1.5 في 2023 و%1.4 في 2024 في ظل نشاط أقوى زخما من المتوقع في الولايات المتحدة وضعف النمو عن المتوقع في منطقة اليورو.

ويُتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في النمو من %4.1 في 2022 إلى %4.0 في عامي 2023 و2024، مع تخفيض التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية في 2024 انعكاسا لأزمة القطاع العقاري في الصين.

وتعد توقعات النمو العالمي في الأجل المتوسط، التي تبلغ 3.1% عند أدنى مستوياتها على مدار عقود، لتتراجع التوقعات

بإمكانية لحاق بلدان العالم بركب مستويات المعيشة الأعلى.