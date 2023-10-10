شكرا لقرائتكم خبر عن «سلال» تستحوذ على حصة أغلبية في «سافكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «سلال» عن استحواذها على حصة أغلبية في مجموعة «سافكو»، لتعزيز سلسلة القيمة الغذائية، لتشمل الإنتاج والمشتريات والتوزيع. ومن خلال الأعمال المتكاملة، ليستفيد العملاء من محفظة معززة من المنتجات والخدمات.

ويعد الاستحواذ الثاني من نوعه ل «سلال» خلال 2023، حيث تضيف «سافكو» إمكانات تجارية مهمة من خلال قدرات الاستيراد والتوزيع الحصري والتصدير لعدد من المنتجات الغذائية المدعومة بمرافق متطورة وعلامات تجارية محلية وعالمية وقاعدة عملاء قوية في مجال الضيافة والمطاعم وخدمات التموين وشبكة تصدير تغطي 70دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»:يمثل استثمارنا في «سافكو» محطة مهمة لتعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية والمنتجات عالية الجودة. تعد «سافكو» لاعباً رئيسياً في قطاع الأغذية بدولة الإمارات على امتداد 30 عاماً، وبالتالي فإنها تحقق إضافة قيمة بالنسبة ل«سلال»، وسنركز على الاستفادة من كامل الإمكانات التي يوفرها هذا الاستحواذ الاستراتيجي.

من جانبه، قال أجيت ساوهني عضو مجلس الإدارة في «سافكو»:نرحب بسلال كشريك مهم، التي سرعان ما أصبحت قوة دفع رئيسية لعملية التحول التي تشهدها صناعة الأغذية في دولة الإمارات. كلنا ثقة بقدرة هذه الشراكة على المساهمة بفاعلية في تطور قطاع الأغذية، ونقدر الثقة التي وضعتها «سلال» في إمكاناتنا وخبراتنا».