شكرا لقرائتكم خبر عن 12.2 % انخفاضا في مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال شهر أغسطس 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وعلى الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس أسهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

وذكر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي واصل التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022م مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

تباطؤ تدريجي

أضاف أن بنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023م فإن من الملاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

وأشار إلى أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، بلغت، %74.5 و 22.6 %2.99% على التوالي. وبالتالي، فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

نشاط التعدين واستغلال المحاجر

ووفقا للتقرير، تشير نتائج شهر أغسطس 2023م إلى انخفاض الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022م، إذ خفضت المملكة العربية السعودية إنتاجها النفطي في شهر أغسطس من العام الحالي ليصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا.

وبحسب التقرير استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 4.6 كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة %21.5 وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022م.

وأشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.3 % مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 1.1%، فيما استقر نشاط الصناعة التحويلية عند مستوى أداء الشهر السابق وارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 11%، ولكن نظراً لتدنى وزن هذا النشاط لم يكن له تأثير كبير على المؤشر.