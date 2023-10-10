شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تحسن في التداول ليتجاوز 700 مليون جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.90% ليصل إلى مستوى 19583 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 23431 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 8203 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 3643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 5420 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 5375 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، والمهندس للتأمين، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت).

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 700 ألف سهم، 195 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الدولية للأسمدة والكيماويات 2000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 100 ألف سهم، 616.4 ألف سهم، 58 ألف سهم، 429.9 ألف سهم، 26015 سهم، 300 ألف سهم، 77 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأيه كابيتال القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 5 آلاف سهم، 80.5 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، 219.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 13826 سهم.