الاقتصاد

شعاع بالحد الأدنى لليوم الثاني على التوالي

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع بالحد الأدنى لليوم الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
انخفض سهم شعاع كابيتال لليوم الثاني على التوالي بالحد الأدنى المسموح به، 9.96% عند مستوى 0.271 درهم، عبر سيولة قدرها 10.4 مليون درهم من خلال التداول على 37.5 مليون سهم.
وكان السهم انخفض في جلسة الاثنين بنسبة 9.88% إلى مستوى 0.301 درهم، مستقطباً سيولة بـ 9.8 مليون درهم على عدد 32.6 مليون سهم.
وأعلنت شركة شعاع كابيتال، الاثنين، عن نيتها زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حقوق الأولوية عقب موافقة مجلس الإدارة الأولية.
وسيتم إصدار حقوق الأولوية مباشرة بعد تخفيض رأس المال وعرض المبادلة لحاملي السندات المستحقة في أكتوبر 2023، وذلك شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من مساهمي الشركة والجهات التنظيمية ذات الصلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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