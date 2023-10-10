شكرا لقرائتكم خبر عن «العالمية للألمنيوم» تبدأ التشغيل التجريبي لمصهر إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة التعدين الوطنية القابضة الإندونيسية (إينالوم) عن استكمال عمليات التطوير والبدء في تشغيل 5 خلايا صهر تجريبية في مصهر الألمنيوم في كوالا تانجونج التابع ل«إينالوم».

وتعتبر خلايا الصهر التجريبية الخطوة الأولى لمشروع تطوير كفاءة 298 خلية إضافية في خطوط الإنتاج 1 و3 للمصهر، وذلك من خلال زيادة قوة التيار الكهربائي المستخدم في الصهر من 195 كيلو أمبير إلى 215 كيلو أمبير وتعزيز الطاقة الإنتاجية بحوالي 10 %.

وقضى المهندسون والخبراء الفنيون في «الإمارات العالمية للألمنيوم» أكثر من 10,000 ساعة عمل في مشروع تطوير مصهر كوالا تانجونج حتى الآن خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ، منها 4,300 ساعة في المصهر.

وشارك 20 موظفاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم» في مراحل مختلفة من المشروع وجاوزت نسبة الكادر الوطني أكثر من ثلث المشاركين، فيما بلغت نسبة النساء الربع.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»: «يمثل الانتهاء من تطوير وتشغيل هذه الخلايا التجريبية خطوة مهمة للغاية في مسيرة نشر تقنيات الشركة الصناعية إلى إندونيسيا، وكذلك لشراكتنا الاستراتيجية مع «إينالوم»، كما يتمتع فريق التكنولوجيا بسجل حافل بالنجاح يمتد لعقود من الزمن؛ ما يعزز مكانة الشركة في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي على حد سواء».

من جانبه، قال داني براديتيا، رئيس ومدير شركة إينالوم: «يسرّنا التعاون مع «الإمارات العالمية للألمنيوم» في المشروع التجريبي، بفضل خبرتها الطويلة في تقنيات صهر الألمنيوم، كما أنها الشريك المفضل ل«إينالوم» فيما يتعلق بتطوير الطاقة الإنتاجية في مصهر كوالا تانجونج. ونعمل حالياً على تقييم هذه النتائج للبدء في تنفيذ المرحلة التالية من المشروع، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لتعزيز الشراكة بين دولتي إندونيسيا والإمارات».

ويتضمّن تطوير خلايا الصهر التجريبية في كوالا تانجونج إجراء تحسينات كبيرة على البنية الفوقية وهيكل الخلايا، إضافة إلى دمج نظام التحكم في خلايا الصهر الذي طورته الإمارات العالمية للألمنيوم، وهو برنامج متطور يعمل على زيادة إنتاج الألمنيوم إلى أقصى حد مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات البيئية.

وقد وقعت «الإمارات العالمية للألمنيوم» اتفاقية منفصلة مع إينالوم تمنح الشركة الإماراتية الحقّ الحصري في ترخيص تقنية الصهر «DX+ Ultra» الخاصة بها لشركة إينالوم لاستخدامها في توسعة مصهر كوالا تانجونج بعد دراسة جدوى مشروع التوسعة كما يحقّ ل«الإمارات العالمية للألمنيوم» الاستحواذ على حصة أقلية في المشروع وشراء الجزء الأكبر من الألمنيوم المُنتج.