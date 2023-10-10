شكرا لقرائتكم خبر عن «أليك» تتوسع في قطاع البناء على مستوى أسواق دول مجلس التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أليك للهندسة والمقاولات»، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن تعيين باري لويس رئيساً تنفيذياً جديداً، وتعيين الرئيس التنفيذي السابق، كيز تايلور، في منصب استشاري كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة أليك. وسيتولى باري مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الطموحة ل«أليك»، مع التركيز على توسيع نطاق أعمالها في قطاع البناء وتعزيز تواجدها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية، والتوسع إلى أسواق جديدة؛ بالإضافة إلى تعزيز أنشطة شركة «تارغيت» - الشركة التابعة للمجموعة والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً - والعاملة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والصناعات البحرية.

وأكد خليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن أليك وتحت إدارة كيز، رسخت مكانتها بقوة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة، ومع تولي باري لويس منصب الرئيس التنفيذي، فإننا على ثقة تامة بأنه سيقود أليك إلى آفاق جديدة من التطور والنمو، مما يمثل علامةً فارقةً جديدة وهامة في مسيرة أليك.

وأضاف: «عمل باري جنباً إلى جنب مع كيز لأكثر من عقدين من الزمن، وبعد أن قاد عمليات أليك بخبرته الكبيرة، أثبت باري مهارته كريادي ذو قدرات عالية يحظى بسمعة مميزة في عالم الأعمال. وكلنا ثقة بأن باري وبعد توليه منصب الرئيس التنفيذي سيقود أليك من قوة إلى قوة، ما سيزيد من قيمة أليك لدى عملائنا، ويعزز من مكانة المجموعة كمزود لخدمات البناء والتشييد ذات المستوى العالمي وما يرتبط بها من خدمات أخرى في المنطقة».

وخلال السنوات السابقة، حافظت أليك على مسار نمو تصاعدي ثابت وتسلمت مؤخراً إدارة مشاريع كبرى في الدولة بما في ذلك منتجع وين (Wynn) رأس الخيمة، وحققت نمواً في الإيرادات بنسبة 25% منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم. كما بلغ حجم الأعمال الحالية التي تتولى أليك تنفيذها مستوىً قياسياً مع تجاوز قيمته 20 مليار درهم. ولإنجاز مشاريعها بكفاءة وفعالية عالية، تواصل الشركة توسيع قواها العاملة والتي تضم أكثر من 22,000 موظف. وقد جرى التخطيط لتعيين رئيس تنفيذي جديد منذ أربع سنوات، تولّى خلالها باري لويس دوراً بارزاً في تحقيق إنجازات متميزة، وهو الآن على استعداد لقيادة الشركة إلى «مرحلة ذهبية جديدة».

مبادرات

سيركز باري جهوده خلال الأشهر المقبلة على الإشراف على ثلاث مبادرات قيد التنفيذ حالياً لتعزيز مكانة الشركة، تتمثل في توسيع أعمال أليك في المملكة العربية السعودية؛ واستمرار التنويع والنمو في أعمال الشركة في مجالات متعددة مثل الحلول المعيارية ومراكز البيانات وتطويرها بشكل مستمر؛ بالإضافة إلى تعزيز أنشطة شركة «تارغيت» - الشركة التابعة للمجموعة والتي تم الاستحواذ عليها مؤخراً - كشركةٍ رائدة في مجالات الطاقة والنفط والغاز والصناعات البحرية.

وفي معرض توضيحه لاستراتيجياته طويلة المدى، سلط باري الضوء على عزمه توثيق أوجه التعاون والتكامل بين مختلف أعمال المجموعة لإكسابها قيمة شاملة وجذّابة أمام العملاء. كما سيسعى أيضاً إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير مهارات موظفيها ودفع عجلة الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، حيث يرى باري أن هذه المجالات الثلاثة تمنح أليك ميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بجذب أفضل المواهب وإنجاز مشاريع رائدة في المنطقة.

وأشاد باري بقدرة الشركة على بناء سمعة قوية كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل إيمان الشركة الراسخ بضرورة تميز فريق عمل أليك وترسيخ القيم التي تلتزم بها الشركة، بالإضافة إلى استعدادها الدائم لتبني التقنيات الجديدة لتحويل المستحيل إلى ممكن وجهودها المتواصلة نحو تحقيق التفوق. وتابع قائلاً: «مع استمرار العملاء في المنطقة في تنفيذ مشاريع ضخمة وطموحة تهدف إلى ترسيخ منطقة الشرق الأوسط كمركز للسياحة والثقافة والابتكار العالمي، فإن أليك مستعدة لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس».