شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4% في العام المقبل، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.8%.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي: إن من المتوقع أن يحقق اقتصاد السعودية نموا بنسبة 0.8% في 2023، مقارنة بتوقعاته 1.9% في يوليو الماضي.

وأوضح الصندوق في التقرير إن آفاق النمو المتباعدة عبر مختلف مناطق العالم تشكل تحديا أمام العودة إلى اتجاهات الناتج في فترة ما قبل الجائحة.

وأضاف أن رغم بوادر الصلابة في أوائل عام 2023، يُتوقع تراجع النشاط الاقتصادي مستقبلا بسبب تشديد السياسات الهادف إلى خفض التضخم.

وأفاد بأن المخاطر المحيطة بالآفاق باتت أكثر توازنا مقارنة بمطلع العام بفضل التحرك الحاسم من جانب السلطات في سويسرا والولايات المتحدة لاحتواء الاضطرابات المالية، لكنها لا تزال تميل إلى جانب التطورات السلبية، مما لا يترك سوى هامش ضئيل لأخطاء السياسات.

ودعا إلى الالتزام بالمسار الحالي للسياسة النقدية للوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة، بينما يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لمعالجة الارتفاع الحاد في مستويات الدين.

وبحسب تقرير الصندوق تعد الإصلاحات الهيكلية عنصرا حيويا لانتعاش آفاق النمو على المدى المتوسط في ظل ضيق حيز السياسات المتاح. وسيتعين تعزيز الأطر متعددة الأطراف ومساندة محافل التعاون الدولي القائمة على القواعد من أجل التعجيل بالتحول الأخضر، وزيادة الصلابة في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي لملايين البشر.