شكرا لقرائتكم خبر عن 21 % نمو في سجلات نشاط حلول التقنية المالية بنهاية الربع الثالث 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال في الربع الثالث 2023، عن نمو 21% في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية بنهاية الربع الثالث 2023.

وبينت الوزارة في ثنايا النشرة، أن السجلات التجارية لنشاط حلول التقنية المالية بلغت 2,831 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع الثالث 2023، مقارنة مع 2,329 سجلًا تجاريًا بنهاية الربع المماثل من العام 2022.

وتصدرت منطقة الرياض أعلى 5 مناطق في السجلات التجارية القائمة لنشاط حلول التقنية المالية بواقع 1,707 سجلات تجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 588 سجلًا تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية 297 سجلًا تجاريًا، ومنطقة المدينة المنورة بواقع 84 سجلًا تجاريًا، ثم منطقة القصيم بواقع 44 سجلًا تجاريًا.