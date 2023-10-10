أمين المنتدى السعودي للأبنية الخضراء: فخورون بتكريم مدينة سكاكا وحصولها على علامة “سعف” التي تبرز جهود مشاريع المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أمين المنتدى السعودي للأبنية الخضراء “فيصل الفضل”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أخذت بكافة أسباب التقدم في الطاقة النظيفة لصناعة بيئة خضراء.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن حصول مدينة “سكاكا” على علامة “سعف” يبرز جهود المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة.