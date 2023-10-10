الاقتصاد

أمين المنتدى السعودي للأبنية الخضراء: فخورون بتكريم مدينة سكاكا وحصولها على علامة “سعف” التي تبرز جهود مشاريع المملكة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أمين المنتدى السعودي للأبنية الخضراء “فيصل الفضل”، أن المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير ، أخذت بكافة أسباب التقدم في الطاقة النظيفة لصناعة بيئة خضراء.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن حصول مدينة “سكاكا” على علامة “سعف” يبرز جهود المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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